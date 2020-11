Tinder disponibiliza videochamadas entre usuários; saiba como funciona

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/11/2020 | 19:48



O Tinder anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento global do recurso Vídeo Chat, uma experiência, como o próprio nome diz, em vídeo entre duas pessoas. A novidade chega para ajudar os usuários que querem conhecer o match melhor, mas ainda não se sentem confortáveis para compartilhar informações pessoais, como o número de telefone. O recurso foi desenvolvido pela equipe de Trust and Safety da plataforma e traz algumas diretrizes para manter a videoconferência saudável.

Como o Tinder foi o percursor do formato que só permite a conversa quando duas pessoas estão interessadas, essa dinâmica foi mantida na chamada por vídeo. Na prática, se a conversa estiver fluindo e o usuário estiver pronto para participar de uma videoconferência, ele deve tocar no ícone de vídeo – no canto superior direito da tela. O Vídeo Chat, no entanto, só será ativado se os dois participantes habilitarem o recurso. O pulo do gato é que nenhum deles sabe quando a ferramenta foi solicitada.

É importante destacar que, após o Vídeo Chat ser desbloqueado, os dois participantes devem concordar com regras básicas de comportamento definidas pelo Tinder. Não está permitido vídeos que envolvam nudez ou conteúdo sexual, bem como assédio, discurso de ódio, violência e envolvimento de menores. Ao final da videochamada, é possível enviar um relatório à empresa caso o usuário tenha violado algum destes termos.