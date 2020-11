Blair Witch e Ghostbusters estão grátis na Epic Games Store

Marcella Blass

04/11/2020 | 19:48



Todas as semanas, a Epic Games Store disponibiliza dois jogos gratuitamente. Para comemorar o mês do Halloween, os games da rodada são Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered, que ficarão com download grátis até o dia 5 de novembro (quinta-feira), às 16 horas.

Blair Witch (2019)

Inspirado no filme original de 1999, Blair Witch é um game de terror psicológico narrativo em primeira pessoa que estuda as reações do jogador às situações de medo e estresse. Desenvolvido pela Bloober Team, o jogo acompanha Ellis, um ex-policial com um passado conturbado. Ele e seu companheiro canino, Bullet, se juntam a equipe que busca um garoto desaparecido na floresta (assustadora) de Black Hills.

Ghostbusters: The Video Game Remastered (2019)

Em Ghostbusters: The Video Game Remastered, você se junta aos caça-fantasmas em uma aventura com a imagem e as vozes da equipe clássica, composta pelos atores Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson. O título foi desenvolvido pela Saber Interactive e tem seu foco nas dinâmicas de ação e aventura em uma experiência nostálgica.