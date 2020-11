O futebol brasileiro na Bet365

Da Redação

Do 33Giga



04/11/2020 | 19:48



Por muitos conhecido como o país do futebol, o Brasil tem de fato centenas de clubes agrupados em divisões que vão da Série A à D, além de muitas outras agremiações que nem sequer disputam tais torneios, mas limitam-se a participar dos campeonatos estaduais.

Uma coisa comum a todos os estados brasileiros e divisões, porém é a paixão do brasileiro pelo esporte considerado o mais popular do planeta. Com tanta ligação ao futebol obviamente o setor de apostas esportivas tem despontado como um dos mais promissores em nosso País desde dezembro de 2018, quando a atividade teve enfim regulamentação aprovada no Congresso Nacional.

São centenas as casas de apostas pelos quais os brasileiros têm crescentemente apostado por meio da internet, através de computadores pessoais, aparelhos celulares, tablets e outros dispositivos. Uma empresa, porém, tem se destacado pela imensa quantidade de eventos futebolísticos oferecidos aos apostadores nacionais: a Bet365.

Trata-se de uma empresa de origem britânica que está no mercado internacional desde 2000 como líder do segmento de apostas esportivas. Neste bookmaker os brasileiros podem fazer seus palpites, por exemplo, em campeonatos estaduais, torneios nacionais como o Brasileirão e a Copa do Brasil e internacionais como a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e, na Europa, a Uefa Champions League.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na Bet365 Brasil é possível apostar no vencedor de um confronto, número de gols de uma partida, artilheiros e mesmo quantos tentos cada adversário fará no primeiro ou no segundo tempo. Todos os dias há cotações sempre atualizadas sobre cada jogo em muitos campeonatos, inclusive de países menos prestigiados no futebol mundial em continentes como África, Ásia e Oceania.

No site da empresa os clientes – que só precisam ter no mínimo 18 anos para se cadastrar – também contam com um excelente live streaming (transmissões ao vivo), um ótimo diferencial, pois permite acompanhar o andamento das apostas em tempo real. A imagem é muito boa e travamentos são raros. Tudo com alta tecnologia!

A empresa britânica já tem nada menos que 20 milhões de clientes em todo o mundo e mais de 5 mil colaboradores. Oferece o mesmo serviço tanto na versão para computador quanto na Mobile e dispõe de um segmento de suporte acessado nos próprios aparelhos móveis ou PCs para orientar ou tirar dúvidas dos usuários.

Que ninguém duvide da lisura e confiabilidade da Bet 365. A casa de apostas tem certificação de qualidade e segurança de dados e valores que lhe são confiados em mais de um país. O exigente setor de Gambling do Reino Unido a reconhece como uma empresa que atua com competência e honestidade, com tecnologia de proteção à ação de hackers ou golpes que pudessem partir de seu próprio staff. Seus funcionários são muito bem treinados e o grau de satisfação dos clientes impressiona, pois quase não há reclamações.

A Bet365 já está bem integrada ao mercado brasileiro e planeja ampliar suas ações no País nos próximos anos. O grande tamanho da população e a paixão do povo pelo futebol e outros esportes estão entre os diferenciais que fazem do mercado brasileiro um dos mais promissores nos planos da gigante britânica.

Em 2019 o mercado de apostas esportivas online no Brasil movimentou quase R$ 7 bilhões e a tendência é só crescer. A Bet365, com certeza, fará parte deste crescimento.