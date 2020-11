Canal no YouTube publica filmes clássicos em domínio público

Marcella Blass

Do 33Giga



04/11/2020 | 19:48



O canal Public Domain Films, no YouTube, disponibiliza um grande acervo de filmes em domínio público. São mais de 80 filmes completos, dos mais variado gêneros, produções e diretores.

No catálogo do canal, há títulos como “A Star is Born” (1937), de William A. Wellman, “Dementia 13” (1963), de Francis Ford Coppola, “Night of the Living Dead” (1968), de George A. Romero, entre outros. É importante destacar que todos os filmes são no idioma Inglês, e nem todos têm legendas em Português.

De acordo com a lei de direitos autorais dos Estados Unidos, conteúdos produzidos antes de 1923 – ou que os criadores faleceram há mais de 70 anos – são de domínio público. Dessa forma, eles podem ser reproduzidos livremente e de forma legalizada em plataformas como o YouTube.