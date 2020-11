Disney+ já pode ser assinada; preço parte de R$ 19,82 mensais

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



04/11/2020 | 19:48



A Disney+, serviço de streaming que estreia no próximo dia 17, lançou uma página para quem deseja fazer assinatura. De hoje (3) até 16 de novembro, quem pagar um ano de plano desembolsará R$ 237,90 por ano – o equivalente a R$ 19,82 mensais.

O novo serviço de streaming, como o nome indica, é uma iniciativa da Disney e reunirá, além de seus próprios lançamentos, obras da Pixar, Marvel, além da saga Star Wars e National Geographic. Para assinar o serviço, ainda em fase de pré-venda, clique em https://preview.disneyplus.com/br.

Entre as características do Disney+, ele permitirá o uso do serviço em até 4 telas simultâneas. Além disso, o usuário poderá realizar o download do conteúdo em até 10 equipamentos diferentes.