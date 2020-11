Com nova cara, resort Club Med Trancoso reabre as portas na Bahia

Redação

Do Rota de Férias



04/11/2020 | 17:48



O Club Med Trancoso, um dos resorts mais tradicionais da região de Porto Seguro, na Bahia, reabriu as portas após passar por uma grande reforma. Após uma injeção de R$ 55 milhões, o empreendimento ganhou melhorias nas acomodações, nos restaurantes e nas áreas de lazer. Além disso, passou a oferecer um pacote de experiências na região para os hóspedes.

O novo Club Med Trancoso

Comandada pelo escritório de arquitetura e design de interiores da premiada arquiteta Patrícia Anastassiadis, a reforma do Club Med Trancoso passou pelos 250 quartos do empreendimento, que ganharam nova decoração e uma proposta mais moderna. O projeto inclui a construção do Bloco Família onde, em breve, haverá 30 novas acomodações com capacidade entre 8 e 30 pessoas, voltada para grupos grandes.

A nova área pretende incorporar facilidades para a organização de famílias numerosas durante a estada. Entre elas, destacam-se transfers para os integrantes, quartos próximos, possibilidade de reserva de mesa no restaurante principal, além da variedade de atividades esportivas e de lazer que atendem a todas as idades.

Gastronomia

Divulgação Restaurante no Club Med Trancoso

Nos que se refere à gastronomia, os cinco salões de refeições do Club Med Trancoso – Fogo, Água, Mata, Terra e Ar – e as áreas de bufê e circulação ganharam novo layout. Além disso, foi erguida uma adega, onde os hóspedes podem entrar e avaliar os rótulos que mais combinam com os pratos servidos no restaurante.

Já os salões de refeições receberam nova decoração, que varia de acordo com o nome de cada um. No Água, por exemplo, prevalecem os tons de azul e branco, com toques de materiais naturais, como madeiras e fibras, com clara inspiração no estilo náutico. O salão Mata, por sua vez, abriga diversos tons de verde e usa artigos e móveis de madeiras em tons mais escuros, em referência às vegetações locais.

Experiências

Uma das maiores inovações do Club Med Trancoso é o cardápio de experiências que passou a ser oferecido aos hóspedes. Batizado de Must Try Experiences (experiências imperdíveis, em tradução livre), o programa do resort inclui uma série de atividades pagas a parte, como jogar golfe junto ao mar no alto das falésias, fazer aulas de ioga, passear pelo famoso Quadrado de Trancoso e pedalar pelas praias da região.

Quem quiser explorar ainda mais as belezas do litoral baiano pode contratar passeios pelos principais pontos turísticos e atrações locais, como a Praia do Espelho e a comunidade ribeirinha de Caraíva. Também dá para fazer excursões em distritos como Arraial d´Ajuda, participar de tours de quadriciclo e ir ao Eco Parque Aquático.

Escola de esportes

O Club Med Trancoso segue com diversas opções de esportes e lazer para todas as idades. Entre as poções estão escolas de arco e flecha, trapézio voador com atividades de circo, fitness, golfe, tênis, basquetebol, vôlei de praia, futebol, voleibol, polo aquático, hidroginástica e marcha esportiva. Há ainda sala de ginástica e de cardio-training, quadras de tênis de praia e campo de golfe (o único com custo extra) . Todas as atividades são monitoradas pela equipe de GOs (Gentis Organizadores).

O golfe é um dos destaques do empreendimento. Situado no Complexo Terravista, a cinco minutos a pé do resort, o campo profissional tem 18 buracos. O cartão-postal é o buraco 14, que exige uma tacada precisa sobre a falésia a 40 metros de altura em relação à praia.

Para crianças

Para as crianças, o resort baiano oferece o “Baby Welcome”, kit para bebês de quatro meses a 2 anos, com berço, colchonete troca fraldas, banheira, carrinhos de bebê emergenciais, fraldários nas áreas comuns, além de alimentação e mobiliário adaptados.

Há também o Petit Club Med, serviço com custo extra para as crianças de 2 e 3 anos, com cuidados e atividades especiais supervisionadas por GOs, e que dá ainda direito ao baby-sitting noturno (sob demanda), nos quais os pequenos são monitorados enquanto desfrutam de atividades lúdicas infantis.

Já no Mini Club Med, voltado para crianças de 4 a 10 anos, elas participam de atividades esportivas, manuais e iniciação ao teatro. Os adolescentes de 11 a 17 anos têm à disposição o Junior’s Club Med. O espaço abre exclusivamente durante as férias escolares e conta com atividades esportivas e artísticas.

Quanto custa

Há pacotes com duas diárias em quartos para até duas pessoas no Club Med Trancoso a partir de R$ 1.184. O valor pode ser parcelado em até oito vezes.