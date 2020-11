7 destinos perfeitos no Brasil para viajar em família

Redação

Do Rota de Férias



04/11/2020 | 17:48



Seja na praia, seja no campo, o Brasil conta com diversos destinos perfeitos para viajar em família. A agência de viagens online Viajanet separou sete entre os lugares mais procurados no país por quem planeja tirar férias com as crianças. Confira:

Lugares do Brasil para viajar em família

Monte Verde

Distrito do município mineiro de Camanducaia, na divisa com o estado de São Paulo, Monte Verde une o romantismo que os casais procuram com atividades de ecoturismo para fazer com os filhos, como caminhadas, banhos de cachoeira e trilhas.

Porto Seguro

Na baiana Porto Seguro, os fãs de vida noturna podem curtir os bares e baladas, mas quem viaja com a criançada encontra praias e vilas imperdíveis, incluindo Trancoso e Arraial D’Ajuda. Opte por conhecer lugares históricos do Brasil, como Coroa Vermelha eo Parque do Monte Pascoal, primeiro lugar avistado por Pedro Álvares Cabral ao chegar ao país.

Ouro Preto

Na cidade colonial de Ouro Preto, em Minas Gerais, é possível admirar a arquitetura barroca do Centro Histórico, conhecer a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho, visitar o Museu da Inconfidência Mineira ou usar o trem que segue para Mariana em um trajeto lindíssimo, com cachoeiras e muito verde para admirar.

Rio de Janeiro

O esplendor e a exuberância da Cidade Maravilhosa a colocam nesta lista. Além das praias, quem viaja em família para a capital do Rio de Janeiro pode curtir passeios no Parque Nacional da Tijuca, ir até o Cristo Redentor de bondinho, visitar o Pão de Açúcar e tomar um belo café no Parque Laje. A vida cultural se destaca em lugares como o Instituto Moreira Salles e o Museu do Amanhã.

Caldas Novas

Em Caldas Novas (GO), quem viaja em família pode se divertir nas águas termais da região centro-oeste do Brasil. Saindo de Goiânia ou Brasília, é fácil de chegar aos parques temáticos e spas da região. Enquanto os filhos se divertirem em tobogãs, os adultos podem relaxar em saunas e spas, por exemplo.

Fortaleza

A 27 km da capital cearense está o Beach Park, parque aquático que oferece diversão garantida para toda a família, inclusive com atrações radicais onde se carrega muita adrenalina.

Fortaleza também tem diversas praias, como a do Futuro, famosa e tranquila. O Mercado Central e a Feirinha à Beira Mar são obrigatórios para quem gosta de artesanato e cultura loca.

Também vale conhecer o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, formado pelos museus da Cultura Cearense e de Arte Contemporânea, Multigaleria, Planetário e o Cinema Fundação Joaquim Nabuco. Outra atração na cidade é o Theatro José de Alencar.

Instituto Inhotim

O Instituto Inhotim é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos maiores acervos de arte contemporânea do Brasil e jardim botânico. Ele está localizado em Brumadinho (MG), a 60 km de Belo Horizonte, em uma área de Mata Atlântica.

O museu oferece visitas guiadas por historiadores e carrinhos de golfe para transportar os visitantes por ruas arborizadas. Dá para fazer visitas temáticas, com monitores, e educativas em grupos escolares.

As exposições são sempre renovadas, e novas galerias são inauguradas todos os anos. A área de visitação tem 96,87 hectares e abriga jardins, edificações e fragmentos de mata, além de cinco lagos ornamentais, com aproximadamente 3,5 hectares de espelhos d’água.

Vale a pena separar dois ou mais dias para conhecer o que há de melhor por lá. Fica aberto de terça a domingo. Às quartas, a entrada é gratuita.