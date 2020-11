Em comemoração aos três meses do filho, Laura Keller escolhe fantasia de Quico, do Chaves, para o bebê: Meu tesouro

04/11/2020 | 16:11



Laura Keller encantou seus seguidores ao comemorar os três meses de seu filho, Jorge Emanuel, fruto de seu casamento com Jorge Sousa. E a escolha do tema da festa foi todo especial: o seriado Chaves!

A fantasia do bebê foi do personagem Quico, e a atriz brincou com o apelido dado pela mãe do personagem, Dona Florinda:

Três meses do meu tesouro!

Em outra publicação, ela fez um texto emocionante em homenagem ao filho:

3 meses se passaram, o tempo voou, você cresce a olhos vistos e o dia do seu nascimento parece estar a anos atrás. Estranho essa impressão do tempo, assim como passa rápido parece que te tenho há anos em meus braços. Os dias continuam sendo desafiadores e eu aprendo a cada minuto como ser mãe.

Laura ainda brincou com sua rotina fitness:

Você está a coisa mais gostosa e pesadinha do mundo, vou começar a pegar mais pesado nos treinos de braços. Te amo!