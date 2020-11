Após ter conta hackeada, Maria Zilda Bethlem pede mais de 200 mil reais de indenização ao Instagram

04/11/2020 | 16:11



Maria Zilda Bethlem teve sua conta no Instagram hackeada e, segundo a colunista Fábia Oliveira, a atriz estaria processando a rede social.

De acordo com a jornalista, a empresa MF Press Global ajudou Bethlem a recuperar seu espaço na rede social. Ao solicitar a devolução de sua conta, Maria Zilda perdeu todas as suas postagens e seguidores.

Ao perder o conteúdo, a atriz teria sentido que sua carreira foi prejudicada. E além disso, a rede social teria sido excluída no dia do aniversário de Maria Zilda Bethlem, no dia 20 de outubro.

Com isso, a ação contra o Instagram foi ajuizada na última sexta-feira, dia 30, pelo advogado Anselmo Ferreira de Melo Costa, em São Paulo. Como indenização, a atriz teria pedido um valor que pode variar entre 200 mil e um milhão de reais.