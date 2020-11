Michael J. Fox detalha doença grave e acidente doméstico que sofreu em 2018: - Meu momento mais sombrio

04/11/2020 | 16:10



Em 1998, Michael J. Fox divulgou para o público que tinha sido diagnosticado anos antes com a Doença de Parkinson. Já em entrevista recente para a revista People, ele revelou que passou por outra situação difícil com sua saúde 20 anos depois. Durante a entrevista, o astro de De Volta para o Futuro abriu o coração sobre momentos delicados que passou em 2018. Na época, um tumor não cancerígeno crescia na coluna do ator, o que causava dores bem intensas:

- Eu iria ficar com paralisia caso não operasse.

Mesmo com a cirurgia sendo arriscada, Fox se submeteu ao procedimento, que foi um sucesso. Pensando que o pior já tinha passado após quatro meses de pós operatório e recuperação, o ator se preparava para voltar ao trabalho. Porém, na manhã em que gravaria uma participação em um filme de Spike Lee, ele acabou sofrendo um acidente em casa e quebrando gravemente seu braço:

- Esse foi definitivamente meu momento mais sombrio. Eu simplesmente surtei. Eu estava encostado na parede da minha cozinha, esperando a ambulância chegar (...) Foi quando questionei tudo. Tipo, 'eu não posso colocar uma aparência brilhante nisso. Não há lado bom nisso, nem lado positivo. Isso é apenas arrependimento e dor.'

Michael sempre foi conhecido como exemplo de esperança e otimismo, porém nesse momento, ele se perguntou se era capaz de continuar oferecendo esperança para as pessoas. Após ficar outros meses se recuperando, ele percebeu o que trazia sua perspectiva positiva da vida:

- O otimismo está realmente enraizado na gratidão. O otimismo é sustentável quando você continua voltando para a gratidão, e o que se segue disso é a aceitação. Aceitar que isso aconteceu e você aceitar o que é. Não significa que você não pode se esforçar para mudar. Isso não significa que você tem que aceitá-lo como uma punição ou penitência, mas apenas colocá-lo em seu devido lugar. Então veja quanto o resto de sua vida você terá para prosperar e então poderá seguir em frente.

Em 2021, Fox completará 60 anos de idade, e ele finalizou dizendo como se sente atualmente:

- Minha vida agora está tranquila, e estou realmente me divertindo muito. As pessoas não acreditam em mim, mas eu amo a vida. Amo estar com minha família.