Líder do Progressistas na Câmara, Arthur Lira está com covid-19

04/11/2020 | 15:57



O deputado Arthur Lira (AL), líder da bancada do Progressistas, foi diagnosticado com covid-19. Candidato à presidência da Câmara e já em campanha, Lira confirmou a informação em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 4, nas redes sociais.

"Não estou com sintoma nenhum, completamente assintomático. Estou bem, mas tenho que guardar o repouso necessário para que eu não seja condutor para outras pessoas", diz o deputado no vídeo. Quando está em seu gabinete, ele não costuma usar máscara de proteção.

Lira é atualmente o principal líder do Centrão, bloco formado por partidos que compõem a base do governo Bolsonaro na Câmara. O grupo está obstruindo as sessões da Casa em uma disputa que tem como pano de fundo a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), em fevereiro de 2021.

Na semana passada, Lira circulou por São Paulo e conversou com pesos-pesados do mercado financeiro da Avenida Faria Lima, segundo a Coluna do Estadão. Nas conversas, ele tem prometido trabalhar na Câmara para manter o ajuste fiscal.