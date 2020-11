Paulo Serra publica direito de resposta na página de Ailton

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/11/2020 | 14:26



O candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima, teve de publicar nesta quarta-feira (4) direito de resposta conquistado pela defesa do prefeito Paulo Serra (PSDB), que busca a reeleição. Ailton declarou, em vídeo, que o governo tucano gastou R$ 100 milhões em publicidade, conduta considerada irregular pela Justiça Eleitoral. Além de tirar o vídeo no qual acusava a Prefeitura de “calar a imprensa”, Ailton foi obrigado a veicular material confeccionado pela campanha de Paulo Serra rebatendo o ataque. “Respeitamos a democracia e a preferência política de cada cidadão e cidadã. O que não dá para respeitar é o fato de Ailton usar esta página para induzir você e não dizer a verdade”, diz a locutora, que se classifica como integrante da campanha tucana.

“Não é verdade dizer que a Prefeitura gasta R$ 100 milhões em propaganda. Também não é direito dizer que este dinheiro serve para calar a imprensa. Ainda mais em tempo de rede social. O Ailton sabe, ou deveria saber, que neste ano a Prefeitura gastou um décimo do valor que ele falou. Até porque a gestão é transparente e qualquer munícipe tem direito de saber a verdade e não fake news”, prossegue ela. “Quando o Ailton falta com a verdade, não é só desrespeito com o Paulo Serra. É desrespeito com você.”

O direito de resposta foi concedido pela a juíza eleitoral auxiliar Fernanda de Almeida Pernambuco, da 306ª Zona Eleitoral de Santo André. Ela acolheu a alegação da coligação de Paulo Serra que afirmou que o material tratava-se de “divulgação de notícia sabidamente inverídica” e “ofensa à honra do candidato a reeleição e prefeito de Santo André”.

Ao Diário no fim de semana, Ailton avaliou a decisão como truculenta e reafirmou o conteúdo do vídeo. “Paulo Serra tem gasto milhões com propaganda, são dados do Portal da Transparência. Recebi agora um ofício falando que foram R$ 50 milhões, mas mesmo assim, é falta de bom senso pelo momento que a cidade vive”. O departamento jurídico da campanha do PSB já entrou com recurso contra a decisão. “O prefeito está perseguindo a nossa candidatura, mas eu não vou recorrer às fake news. Já estamos coletando novamente os dados, chegamos a R$ 87 milhões, o que já é dinheiro para caramba. Não sei se alguém mexeu no Portal da Transparência, que não é tão transparente assim.”