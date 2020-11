Ex-mulher de Tom Veiga diz que os dois planejavam reatar o casamento

04/11/2020 | 13:11



Tom Veiga planejava se casar com a ex-mulher Alessandra Veiga. O intérprete do Louro José foi casado com Alessandra por 14 anos e havia se separado em 2018 e morreu no último domingo, dia 1º. A reaproximação do casal foi confirmada pela própria ex-mulher de Tom, que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ela afirmou que voltaria para o Brasil nesta quarta-feira, 4, pois na quinta-feira, 5, sairia a homologação do divórcio de Veiga com Cybelle Hermínio Costa, com quem ele se casou em janeiro deste ano e se divorciou em setembro.

"Você pode dizer sem problema algum que eu iria encontrar com ele, sim. Que a gente voltou. Eu iria para o Brasil. Mantinha contato com ele todos os dias e sabia todos os passos que ele estava dando. Ele iria voltar para Orlando em janeiro", disse Alessandra ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, desta terça-feira, 3.

Segundo Alessandra, Tom pediu a reconciliação em maio deste ano, porém ela estava aguardando que ele se divorciasse oficialmente. Após a formalização da separação, o intérprete pretendia se casar novamente na próxima semana.

Na entrevista, a mulher lamenta a morte do ex-parceiro. "O que eu queria aí no Brasil, eu não tenho mais. Então, não me importo de ir para aí de novo um dia. Não sei. O que eu queria resolver aí, eu ia resolver na sexta-feira. Ou resolver para sim ou resolver para não. E, agora, não tenho mais o outro lado para resolver. Então, não me interessa mais nada", afirmou ela.

Tom Veiga foi encontrado morto aos 47 anos em sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o laudo do IML, a causa foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral) causado por um aneurisma.