Príncipe William deixou Rainha Elizabeth II preocupada quando teve coronavírus

04/11/2020 | 13:10



Foi reportado recentemente que príncipe William escondeu o fato de ter contraído coronavírus. O herdeiro do trono real ficou doente em abril, pouco tempo depois de seu pai, príncipe Charles, ter sido diagnosticado com a doença. Segundo foi reportado, ele, que havia feito um comentário sobre a Covid-19 que não pegou bem, havia ocultado a informação para não preocupar ninguém.

Agora, temos mais informações sobre esse período em que o marido de Kate Middleton ficou doente. De acordo com a Vanity Fair, William escondeu esse fato do público, mas não de sua família - e a doença deixou a avó dele, a Rainha Elizabeth II, preocupada. Além disso, foi negado que William sofreu com o vírus. Uma fonte deu os detalhes:

- Meu entendimento foi que ele não estava acamado e realmente lidou muito bem com o vírus, trabalhando durante a maior parte do tempo em que estava doente. Não era segredo para a família, mas William não queria que isso vazasse porque não queria preocupar a nação.

Com o diagnóstico, a família real queria deixar a monarca sem preocupações:

- A prioridade era deixar a Vossa Majestade protegida e segura, o que felizmente aconteceu.

Essa fonte ainda acrescentou:

- Mas é claro que a rainha estava preocupada com Charles e William e aliviada por eles terem sofrido apenas pequenos sintomas.

O irmão de Harry foi tratado em casa e nem sua esposa, Kate, e nem os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis, ficaram doentes.