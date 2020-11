Após morte de Sean Connery, mansão do ator é colocada à venda por 185 milhões de reais

04/11/2020 | 11:10



Sean Connery morreu aos 90 anos de idade no dia 31 de outubro. O astro, que se consagrou no cinema especialmente ao viver o agente secreto James Bond, faleceu enquanto dormia. Agora, após a sua morte, uma de suas mansões foi colocada à venda.

Segundo informações do The Sun, localizada na Riviera Francesa, a casa está à venda por 25 milhões de libras, algo em torno de 185 milhões e 127 mil reais. A propriedade, construída em 1920, possui vista para o Mar Mediterrâneo, e duas casas extras, para convidados. O local é conhecido como Lugar do Sean por alguns moradores locais. Foi lá onde o astro morou entre os anos 80 e 90. A casa, inclusive, foi usada para filmar algumas cenas de 007 - Nunca Mais Outra Vez, longa de 1983 que foi feito em Nice e Mônaco.

No local há cinco quartos e duas piscinas - uma dentro e outra fora de casa, incluindo uma piscina de água salgada e um grande jardim no terraço. Além disso, há uma academia e cinco banheiros, uma adega, despensa e uma casa para funcionários localizada em cima da garagem.