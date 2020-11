Fernanda Rodrigues relembra quando flagrou traição de André Marques pela televisão

04/11/2020 | 11:10



Fernanda Rodrigues e André Marques surpreenderam Fábio Porchat ao relembrarem história bastante inusitada durante o programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, exibido na última terça-feira, dia 3.

A atriz e apresentadora relembrou o namoro com Marques, em meados de 1996, quando tinham 16 anos de idade e atuavam juntos na novela Malhação, da TV Globo.

- Éramos muito jovens, fazíamos Malhação. A gente tinha 16 anos, era em 1996. E a gente namorou, era um namoro bonitinho, de capa de revista. A coisa mais fofa, neném para lá e para cá. Uma coisa chata, as pessoas não aguentavam mais aquilo, contou Fernanda.

Apesar de todo o romance, o namoro terminou de uma forma bastante inesperada. A atriz revelou que flagrou uma traição do ator pela televisão, quando acompanhava a transmissão ao vivo de uma micareta em Fortaleza.

- Ninguém tinha celular nessa época, mas ele tinha, aquele tijolão. Uma linha da Bahia e ele falou: Vou fazer um trabalho numa micareta fora de época, neném. Eu estava assistindo ao Carnaval fora de época e, de repente, identifiquei o André. Estava assistindo ao vivo o André na micareta. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. Eu vendo ao vivo, de repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça, disse ela, aos risos.

Fernanda, que hoje é casada com Raoni Cordeiro, tirou sarro da situação e lembrou que ficou assistindo à traição e revoltada com o que André tinha feito:

- Quem na vida já assistiu ao vivo a própria traição? Eu fiquei assistindo aquilo! Imagina, 16 anos? Cara, meu mundo caiu completamente. Caí dentro de um buraco. Comecei a ligar para o celular dele, que só ele tinha, e só na caixa postal porque ele estava lá ocupado. Eu ficava mandando mensagem: André, estou te vendo, 'Você está beijando uma mulher na televisão, André, eu estou te vendo ao vivo!. Enfim, fui deixando uma sequência de mensagens emputecida. No final, eu estava histérica gritando: Nunca mais me liga! e nunca mais me procura!, continuou.

Ela ainda frisou que só conta a história com a autorização de André e que os dois são muito amigos hoje em dia. Ele, inclusive, se dá muito bem com o atual companheiro da artista:

- Não sei como ele ouviu essas 40 mensagens depois. Mas como eu falei antes, eu só posso contar essa história com a presença dele, a gente é muito amigo hoje. Ele é muito amigo do meu marido e a gente conta essa história na roda de amigos.

André, que também era convidado da atração, não deixou de comentar o assunto e deu risada ao lembrar o que havia pensado em inventar para abafar a traição:

- Eu realmente estava fazendo esse trabalho, uma presença vip. Eu nunca dei essa resposta, mas lembro que fiquei cagado quando ouvi as mensagens. Falei: 'Cara, vou dizer que aquilo era uma gravação, um comercial de enxaguante bucal' (risos). Mas eu vi que era tão escroto inventar uma história. Não tinha jeito (risos)