Berço do islamismo e obras imponentes: conheça a Arábia Saudita

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



04/11/2020 | 10:48



A Arábia Saudita é uma país do Oriente Médio que abrange a maior parte da Península Arábica, com litorais no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. O país é um dos berços do islamismo, já que é sede das duas mesquitas mais sagradas da religião: Masjid al-Haram, em Meca, e Masjid an-Nabawi, em Medina.

O Rota de Férias preparou um álbum com lindas fotos da Arábia Saudita para você conhecer um pouco mais sobre o país. Confira:

Lindas fotos da Arábia Saudita