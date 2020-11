Namorado de Sasha Meneghel reage a boatos sobre ela no BBB21 e fãs declaram: O melhor é teu deboche

04/11/2020 | 10:10



João Figueiredo, namorado de Sasha Meneghel, reagiu aos rumores sobre a participação dela no BBB21.O cantor comentou com muita risada um post no Twitter sobre o assunto, que dizia que as negociações para a filha de Xuxa entrar no reality show estariam avançadas.

Depois, ele ainda curtiu alguns comentários de seus seguidores sobre sua reação.

O melhor é o teu deboche, disse um.

O surto [risos], se divertiu outro.

Além de Sasha, nomes como Kelly Key e Luana Piovani também foram cogitados para o BBB21. A cantora confirmou que teria sido convidada, mas que não aceitou. Já a atriz brincou sobre a possibilidade de entrar no programa.

- Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente, se eu entrasse naquele BBB ia ser um bafo, mas eu teria que poder entrar de chicote, com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom, declarou Piovani.