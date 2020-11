Para Marisa e Magalhães, incerteza jurídica prejudica

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/11/2020 | 00:44



Candidatos à Prefeitura de Ribeirão Pires, Marisa da Casas Próprias (SD) e Felipe Magalhães (PT) declararam que a instabilidade jurídica em torno do prefeito e postulante à reeleição, Adler Kiko Teixeira (PSDB), e do ex-prefeito Clóvis Volpi, prefeiturável do PL, nivela por baixo o debate sobre o futuro do município.



Além do caos eleitoral, principalmente, pelo indeferimento da candidatura de Kiko e da situação delicada na Justiça de Volpi, os pleiteantes sustentam que o atual mandatário e o ex-chefe do Executivo acabam focando em tentar resolver seus imbróglios na Justiça e não debatem propostas para a cidade.



“Esta eleição tem muita chance de ser judicializada, o que é péssimo para o município e, principalmente, para o eleitor. Enquanto os outros candidatos estão aptos perante a Justiça Eleitoral e buscam o debate para mudar e melhorar a cidade, os outros dois candidatos (Kiko e Volpi) estão sempre preocupados com o fórum, já que eles têm que aguardar decisão”, avaliou Marisa, candidata ao Executivo pela primeira vez.



Kiko viu sua candidatura ser indeferida na semana passada após ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa por ter sido condenado em processo de improbidade administrativa quando era prefeito de Rio Grade da Serra. Volpi, com candidatura deferida pela Justiça Eleitoral, sofreu revés no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que decidiu por anular decisão da Câmara da cidade que aprovou suas contas.



“Infelizmente o debate está se dando em torno de legislação eleitoral. Se pode ou não ser candidato, tenho ou não tenho o direito, se vai ou não aparecer na urna. A população perde mais tempo, mais energia entendendo as questões jurídicas do que as propostas para a cidade. E as duas candidaturas (Kiko e Volpi), que já são milionárias, estão usando toda sua energia para se atacarem e dizer quem está e quem não está na urna”, declarou Felipe Magalhães, que também debuta na disputa ao Executivo.