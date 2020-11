Em 24 horas, região confirma 14 mortes causadas pelo coronavírus

Flavia Kurotori

03/11/2020 | 22:20



O Grande ABC confirmou, nesta terça-feira (3), 14 mortes causadas pelo novo coronavírus, sendo seis em Diadema, três em São Caetano, duas em Santo André, duas em Mauá e uma em São Bernardo. Ao todo, são 2.789 óbitos distribuídos em São Bernardo (970), Santo André (643), Diadema (472), Mauá (351), São Caetano (238). Ribeirão Pires (88) e Rio Grande da Serra (27).

Após diagnosticar 254 pessoas infectadas, o Grande ABC soma 73.262 casos de Covid. São 31.052 positivos em São Bernardo, 20.285 em Santo André, 9.563 em Diadema, 6.283 em Mauá, 4.228 em São Caetano, 1.235 em Ribeirão Pires e 616 em Rio Grande da Serra. Do total, 63.891 pessoas estão recuperadas da doença.

Conforme publicado pelo Diário hoje, o Grande ABC encerrou outubro com queda no número de novos casos e de mortes causados pelo coronavírus em comparação a setembro. Foram 9.267 infectados e 384 falecimentos em setembro, contra 7.977 casos (-14%) e 232 vítimas fatais (-40%) no último mês. Contudo, a semana passada foi a segunda seguida com aumento na média diária.

CENÁRIO

O Estado de São Paulo registrou mais 749 casos e 18 mortes pelo coronavírus hoje, totalizando 1.118.544 diagnósticos, distribuídos nos 645 municipíos paulistas, e 39.364 falecimentos, registrados em 588 cidades. Entre os infectados, 1.017.876 estão recuperados e 6.982 estão internados em tratamento.

Na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 41,9% e, na enfermaria, é de 38,8%, de acordo com dados do Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente), gerido pela Fundação Seade. No Estado, as taxas de ocupação são de 39,3% e 30,7%, respectivamente. Ocorreram 744 internações ontem, 18,3% menos do que há um mês.

Em todo País, 11.843 diagnósticos de Covid foram confirmados, chegando a 5.566.049 positivos. Entre eles, 160.496 morreram, dos quais 243 vítimas foram incluídas nesta terça-feira no balanço do Ministério da Saúde. Ao menos 5.028.216 brasileiros estão recuperados e 377.337 estão em acompanhamento.

Ribeirão amplia testagem da Covid

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou a testagem de Covid-19 de moradores da cidade que tenham a partir de 35 anos. O exame gratuito pode ser feito na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I (Rua Ana Maraia Rodriguez Fernandez de Lima, 170, no Centro) diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, das 8h às 18h. São distribuídas 550 senhas por dia para atendimento, quantidade equivalente à capacidade de coleta e processamento.

Também podem comparecer para realização de testes pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde das redes pública e privada (residentes do município, profissionais da segurança pública (atuantes na cidade), além de motoristas de transporte público, de aplicativo e taxistas.

Para a retirada da senha é necessário apresentar um documento com foto, o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e um comprovante de endereço. Para pacientes com doenças crônicas que não passam na rede municipal de saúde e usam Cartão SUS, será necessária apresentação de receita do medicamento de uso contínuo. Profissionais da saúde, da segurança e motoristas de transporte público, táxi ou aplicativo devem apresentar identificação de trabalho.

Após a coleta, o resultado é enviado ao paciente por SMS ou e-mail em cerca de 30 minutos. A testagem na escola municipal vai até 12 de novembro. O reforço na campanha foi possível graças à doação de testes, do tipo IGG/IGM, pelo Instituto Butantan.