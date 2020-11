Pandemia derruba em 28% casos de câncer de próstata

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/11/2020 | 23:55



A pandemia do novo coronavírus derrubou em 28,2% os diagnósticos de câncer de próstata no Grande ABC de janeiro a agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo dados do Datasus – banco de dados do Ministério da Saúde –, foram 175 notificações em 2020 contra 244 no ano passado (veja dados na arte acima). Assim como acontece com o Outubro Rosa, o mês de novembro, sob a cor azul, tenta conscientizar a população masculina para o tratamento precoce da doença, que mata cerca de 40 homens por dia no Brasil.

Os dados, obtidos pelo Diário no Datasus, mostram que a demanda dos diagnósticos durante a pandemia está represada no Grande ABC e, segundo os especialistas, pode ser dissolvida com a flexibilização da quarentena. Os médicos, no entanto, mostram preocupação com o fato de que os homens, culturalmente, vão menos aos consultórios.

Urologista do Hospital Adventista Silvestre, Alberto Menezes acredita que o impacto em diagnósticos atrasados será negativo tanto para o câncer de próstata – ou neoplasia maligna da próstata – quanto para as demais doenças. Ele comenta que a queda nas consultas foi de pelo menos 80% no período de pandemia, quando era maior o risco de contaminação pelo coronavírus.

“O que atendemos nesta pandemia foram as prioridades, pacientes que já estavam com diagnósticos de câncer e precisaram de atendimento para acompanhamento”, destaca. Menezes comenta que o Novembro Azul, mês da conscientização, ajuda na atenção para o diagnóstico precoce e os centros médicos sentem aumento na procura pelos exames. “Essa queda foi geral, ou seja, tanto nos consultórios quanto nos hospitais. Este mês apostamos que melhore, principalmente porque muitos homens esperaram todo esse tempo para procurar ajuda”, comenta.

O especialista reforça que a prevenção é fundamental, já que o paciente diagnosticado precocemente com câncer de próstata não sente sintomas. “Assim como outras doenças, o câncer (de próstata) não deixou de existir, então, o melhor é realizar os exames preventivos pelo menos uma vez por ano, seja os homens acima dos 40, 45 anos com histórico familiar de câncer e a partir dos 50 (anos) se não tem histórico na família”, destaca Menezes.

O médico patologista e gestor do Grupo Sabin, Alex Galoro, comenta que um dos exames para o diagnóstico da doença é o PSA (Antígeno Prostático Específico), identificado em amostra de sangue e que, segundo o especialista, neste ano teve redução de pelo menos 40% na procura. “O que está deixando de diagnosticar agora, quanto mais tarde descobrirmos, maiores serão as chances de complicações”, comentou Galoro.

O especialista reforça que, mesmo aos poucos, a retomada de exames e consultas é fundamental. “Não só para os homens, mas em todas as patologistas, a retomada nos exames de rotina é importante, justamente pela prevenção e diagnóstico precoce, que seguem com todos os cuidados para os tratamentos”, finaliza Galoro.

De acordo com dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), somente em 2020 são esperados 65.840 novos casos no País, porém, podem não ser diagnosticados a tempo por causa do isolamento físico. No Brasil, houve queda de 50% a 90% das biópsias enviadas para análise, estimando-se que entre 50 mil e 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer nesse período de pandemia.

