Ensino híbrido será tendência em 2021

03/11/2020 | 23:55



Diante da crise sanitária que o País enfrenta, os centros educacionais se preparam para integrar ao ensino a educação híbrida, modelo que promete ser tendência no ano que vem, mesclando aulas presenciais e on-line. Com unidade em São Bernardo, a Universidade São Judas, que completou 50 anos na última quinta-feira, é um dos exemplos de formação superior que terão de se adaptar ao ‘novo normal’ esperado no pós-pandemia.

Embora as universidades já tenham aproximado a modernidade ao aprendizado, sobretudo com o uso de tecnologias em salas de aula, a Covid, que forçou o ensino a distância, deixará como legado novo sistema que, segundo a diretora do campus de São Bernardo, Cristiane Rocha de Farias, “tem muitos pontos positivos”.

A profissional anunciou que a unidade são-bernardense proporcionará aos alunos, no próximo ano, a escolha de cursos presenciais ou híbridos, de modo que possam estar confortáveis com o modelo de ensino, pontuando ainda que a universidade tem planos de expandir suas unidades no Grande ABC, porém, ainda sem data para novos campi a serem construídos. “A São Judas investe anualmente com a missão de a educação ser parceira da tecnologia. Um exemplo deste investimento é a compra de chrome books para as nossas unidades e a parceria Google for Education” enumerou.

A profissional pontuou que o ensino híbrido promove, entre as benfeitorias, liberdade de horário e a possibilidade de agregar recursos nas salas de aula. “Além disso, temos o uso da tecnologia para melhorar e simplificar o dia a dia, e promover a convivência de alunos que moram perto ou longe”, pontuou a diretora.

Cristiane usou a frase do CEO da São Judas, Daniel Castanho, de que “a expressão ensino a distância vai deixar de existir”, ao explicar que a discussão central é de como a tecnologia vai mudar a relação professor-aluno. “Isso implica em novas metodologias de ensino, não somente aula expositiva, mas também novas estratégias em um novo conceito de sala de aula”, disse.

De março até agora, a universidade adotou o São Judas Live, que entrará para o portfólio de cursos híbridos da São Judas mas, a princípio, foi criado para que os estudantes pudessem estudar de suas casas no período de pandemia.



ANIVERSÁRIO

Na última quinta-feira a São Judas promoveu live em comemoração aos seus 50 anos de existência. O presente à comunidade foi o show do rapper Emicida, além do anúncio do concurso Minha São Judas, que selecionará as melhores histórias de alunos, ex-discentes, funcionários e docentes que quiserem compartilhar seus momentos com a universidade.