Pesquisa Diário/Ibope baliza as campanhas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/11/2020 | 00:45



O assunto não é outro nas campanhas a prefeito no Grande ABC. A pesquisa Diário/Ibope, que será publicada amanhã, é considerada divisor de águas em muitas empreitadas. Evidentemente que cada projeto político tem seu método de medir sua força, uns contratam pesquisas, outros fazem trackings diários. Mas há institutos que dizem o que o candidato quer ouvir. Ou seja, podem impulsionar determinado nome, enterrar outros, modificar o cenário. O Ibope tem décadas de tradição e trabalho consolidado, bem como o Diário, que retrata o cenário eleitoral de cada um dos sete municípios com isenção. Em uma eleição atípica, com pandemia, a avaliação feita pelo Ibope pode ser crucial para ajustes.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recepcionou o ex-prefeito de Santo André e candidato à Prefeitura pelo Solidariedade, João Avamileno. Conversaram sobre a campanha andreense, em especial em tempos de pandemia de Covid-19, e também sobre os mandatos que Avamileno teve à frente do Executivo.

Campanhas autorizadas

A Justiça Eleitoral de Ribeirão Pires reviu os indeferimentos a oito vereadores da cidade e autorizou a campanha de José Nelson da Paixão (Patriota), Flávio Gomes (PSDB), Professor Paulo César (PL), Zé Nelson de Barros (PSD), Rato Teixeira (PTB, presidente da Câmara), Rogério do Açougue (PSB), Danilo da Casa da Sopa (PL) e Amaury Dias (PSDB). Entre as figuras famosas do município segue indeferido o ex-vereador Gerson Constantino (PSD).



Representações

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entrou com representações eleitorais por postagens nas redes sociais que ele considerou ofensivas e difamatórias contra ele. Curioso é que algumas das ações foram contra Wilson Escudeiro, candidato a vereador pelo PSL, partido que aposta na candidatura majoritária de Rafael Demarchi.



Pedido de apuração

Há um grupo político em São Bernardo que informou ter recorrido ao MPE (Ministério Público Eleitoral) contra Lucas Ferreira (DEM), candidato a vereador da cidade e sobrinho de um diretor da ETC (Empresa de Transporte Coletivo). A alegação é a de que o projeto político do democrata tem feito uso da máquina pública e abusado do poder econômico, inclusive com veículos que deveriam servir para o poder público sendo usados para a campanha.



Projeção

Presidente do Psol em Santo André e candidato a vereador neste ano, Ricardo Alvarez não tem escondido a empolgação com a campanha à Prefeitura de Bruno Daniel (Psol). Tanto que está fazendo projeção para lá de otimista. “O Psol vai debutar no Legislativo do Grande ABC a partir de Santo André. É possível até eleger dois vereadores”, avalia Alvarez, que já foi parlamentar na cidade, quando estava no PT. De fato, o Psol nunca elegeu vereadores na região, mas chegou a ter um parlamentar na Câmara de São Caetano. Horácio Neto havia sido eleito em 2004 pelo PT, mas se transferiu para o Psol no meio da legislatura. Tanto que, em 2008, foi prefeiturável na nova casa.



Apoio a outro nome

Candidato a vereador em Santo André e integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), Márcio Colombo (PSDB) divulgou fotos em apoio ao projeto do deputado estadual Arthur Mamãe Falei (Patriota) à prefeitura de São Paulo, a despeito de o tucanato apostar na reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB).