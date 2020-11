O adeus do artilheiro do Madureira

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/11/2020 | 00:02



Giolo gostava tanto de esportes que ao formar seu sítio, numa fazenda de Arceburgo, antes de construir a casa abriu um campo de futebol e criou um time com o nome da fazenda, Flamboyant. Era 1995.

Sítio em Minas, escritório de contabilidade no bairro Baeta Neves, com seguidas viagens entre as duas cidades. Acabaria por se fixar no Interior, com os filhos tocando o escritório em São Bernardo.

A história de vida de Giolo é ligada a São Bernardo e Arceburgo, esta a cidade dos seus avós, imigrantes italianos. Quando seu pai, Fortunato, veio para São Bernardo, ele tinha de 4 para 5 anos e a família morou no km 18 da Via Anchieta – Sr. Fortunato, com um caminhão, transportava lenha e num segundo momento comprou um lote de terreno na Vila Baeta Neves, onde a família se fixou.

Giolo estudou em São Bernardo. Foi centroavante do Madureira da Vila Baeta, clássico e rompedor ao mesmo tempo. E jogou para vários outros times, como o da indústria Resana, que durante algum tempo mandou seus jogos, aos sábados, no Baeta.

Em 1972 foi eleito vereador. Em 1976, novamente candidato, ficou na suplência, assumindo posteriormente. Formou-se em contabilidade e direito. E o futebol o levou a ser coordenador de Esportes e depois secretário de Esportes e Turismo em São Bernardo.

Em Arceburgo, também foi secretário municipal, na área de Meio Ambiente, e diretor de Esportes.

José Giolo Neto parte aos 73 anos. Filho de Fortunato Giolo e Cândida Belarmino Giolo, era casado com Aparecida Siqueira Giolo. Deixa a mulher, os filhos José Giolo Filho (o Tico), as filhas Úrsula e Giovana, e os netos Bárbara, Camila, Gabriela, Giulia e Pietro. Foi sepultado em Arceburgo, cuja prefeitura decretou luto de três dias em sua homenagem.

(*) Colaborou: Raphael Rocha, Editor de Política.