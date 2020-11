03/11/2020 | 18:33



Por um erro técnico de edição, foi postado no domingo, 1º, um texto com o titulo 'Promotoria pega R$ 386 mil com empresários de ônibus presos em Campinas por cartel no transporte'. No entanto, a citada operação é referente a fatos apurados anteriormente. O processo já foi encerrado com a absolvição dos empresários citados. Solicitamos a retirado do conteúdo. Agradecemos a compreensão e lamentamos o ocorrido.