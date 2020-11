Após morte de Tom Veiga, Ana Furtado exalta força de Ana Maria Braga: - Não existe ninguém como você

03/11/2020 | 18:11



Tom Veiga, intérprete de Louro José, morreu no último domingo, dia 1º, vítima de um AVC. Nesta terça-feira, dia 3, a apresentadora Ana Furtado publicou um vídeo no Instagram para exaltar a força de Ana Maria Braga, que perdeu seu companheiro das manhãs no programa Mais Você:

- Eu preciso gravar esse vídeo para compartilhar com todos vocês como eu amo e admiro a Ana Maria Braga. Que ser especial. Tão guerreira! Uma mulher tão ilumindada, que nos ensinou tanto sobre a vida. De como ela é rara e de que é uma oportunidade única todos os dias de ser vivida.

E continuou:

- E a força que ela teve de ter apresentado o programa ontem, depois da partida do Tom, que é um filho para ela. E de ela, hoje, novamente ter retornado ao Mais Você, com essa luz toda, e conseguindo sorrir. Isso só comprova como essa mulher, além de ser muito guerreira e muito forte, é uma baita profissional.

Ana Furtado também agradeceu a apresentadora por todos os ensinamentos:

- Você é essencial para mim e para muita gente do Brasil inteiro. Muito obrigada pela sua generosidade, muito obrigada pela sua positividade, pela sua garra e amor pela vida. Muito obrigada! Eu escutei o depoimento do Tiago Leifert, e concordo: Não existe ninguém igual a você. Você, Ana Maria, é insubstituível. Te amo!