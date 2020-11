Após fazer cirurgia para reconstruir hímen, youtuber faz rifa de sua virgindade

03/11/2020 | 18:10



Ana Otoni é famosa por falar de sexo em seu canal no YouTube e ela deu o que falar nas redes sociais após anunciar uma rifa para lá de inusitada.

A youtuber fez uma cirurgia para reconstruir o seu hímen e perderia sua, digamos, segunda virgindade com o namorado. Porém, ela descobriu que o homem a tinha traído, e resolveu se vingar, fazendo uma rifa de sua virgindade.

A decisão foi criticada nas redes sociais, mas ela logo rebateu os comentários negativos:

A menina da virgindade sou eu! E eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! Única diferença de sexo de balada, é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro!