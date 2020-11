Fortaleza e Orlando são as cidades mais procuradas para as férias de 2021

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



03/11/2020 | 17:18



Com a abertura gradual das atividades econômicas e turísticas no Brasil e no exterior, muitos brasileiros já começaram a planejar as próximas férias. Segundo um levantamento feito pela Decolar, agencia de viagens online, Fortaleza (CE) e Orlando, nos Estados Unidos, são os destinos mais procurados para a temporada de janeiro de 2021.

Férias de 2021: cidades mais procuradas

Brasil

De acordo com o levantamento, o Nordeste dispara na preferência dos brasileiros: entre os 10 destinos mais buscados, sete ficam na região. Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Recife (PE) ocupam o top 3, respectivamente. Veja a lista completa e o comparativo com as cidades mais buscadas em janeiro de 2020.

2021 2020 Fortaleza (CE) Rio de Janeiro (RJ) Maceió (AL) Fortaleza (CE) Recife (PE) São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Natal (RN) Maceió (AL) Salvador (BA) Recife (PE) Porto Seguro (BA) Florianópolis (SC) São Paulo (SP) Natal (RN) Florianópolis (SC) Porto Seguro (BA) João Pessoa (PB) Porto Alegre (RS)

Fora do país

Orlando permanece na liderança desde o começo deste ano, enquanto Cancún, no México, subiu duas posições e ocupa o segundo lugar no ranking. A América do Sul aparece com dois destinos (Buenos Aires e Santiago) e a Europa com três (Lisboa, Paris e Londres). Veja a lista completa e o comparativo com as cidades mais buscadas em janeiro de 2020.