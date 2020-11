Kelly Key revela que já foi convidada para participar do BBB e de A Fazenda

03/11/2020 | 17:10



Desde que a TV Globo anunciou que a próxima edição do Big Brother Brasil terá novamente convidados famosos entre seus participantes, muito se especula sobre quem estará no reality global. Por outro lado, na Record TV, essas especulações do público sempre se repetem a cada nova edição de A Fazenda. E teve gente que já pode estar em ambos os programas de TV!

Em conversa com fãs através do seu Instagram Stories, Kelly Key respondeu uma dúvida de um seguidor, que quis saber se ela toparia entrar em um reality-show de confinamento. A cantora então respondeu que já recebeu propostas das duas emissoras:

Não. Inclusive já fui convidada para o BBB e A Fazenda também.

A loira ainda foi sucinta ao revelar o motivo de ter negado os convites:

Mas isso não é para mim mesmo!