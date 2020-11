No Lady Night, Xuxa comenta sobre relacionamento entre paquitas e paquitos: - Se relacionavam e ninguém podia saber

03/11/2020 | 16:10



Tatá Werneck voltou a gravar o programa Lady Night em setembro deste ano. A quinta temporada do programa estreia nesta terça-feira, dia 3, e a apresentadora usou o Instagram para abrir o coração sobre a estreia do talk show, que foi gravado em meio à pandemia de coronavírus:

- Bom dia, só para dizer que hoje estreia Lady Night às 22 horas e 30 minutos, com a Xuxa maravilhosa. A gente fez com muito carinho essa temporada, mas isso não quer dizer nada também, com carinho ou não, não posso te obrigar a nada, mas se quiser assistir...

E continuou:

- Eu estava com muito pânico de sair de casa para gravar, mas falei: não, quero levar entretenimento. Não foi só isso também, né? Eu tenho um contrato. É difícil fazer comédia com medo, mas tudo bem, isso é um problema idiota.

O primeiro episódio da quinta temporada de Lady Night contará com a participação de Xuxa Meneghel. Durante a participação da apresentadora, Tatá contou que a rainha dos baixinhos foi responsável por seu apelido. Tatá e Xuxa também usaram o espaço para falar sobre aulas de libras.

Xuxa relembrou o início de sua carreira durante o episódio e revelou uma curiosidade sobre suas antigas assistentes de palco:

- As pessoas falam muito que eu pegava paquita e que as paquitas se pegavam. Eu sei que paquitas e paquitos se relacionavam e ninguém mais podia saber. Temos um grupo Paquitas Para Sempre.