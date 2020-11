Felipe Conceição indica contratação do volante Rickson, do América-MG

03/11/2020 | 16:03



Anunciado há menos de um mês, Felipe Conceição já percebeu pelo menos uma carência no elenco do Guarani e indicou a contratação do volante Rickson para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 22 anos trabalhou com Felipe Conceição nas categorias de base do Botafogo, com quem ainda tem contrato. No início deste ano, Rickson foi emprestado ao América-MG, onde não vem sendo aproveitado por Lisca.

Sem atuar desde o dia 10 de outubro, quando entrou nos acréscimos contra o Botafogo-SP, Rickson tem 11 jogos e um gol marcado pelo América-MG. Na Série B, são cinco partidas.

No atual elenco do Guarani, Felipe Conceição tem Deivid, Bruno Silva, Marcelo e Lucas Abreu como volantes, além de Eduardo Person, que sofreu uma lesão no joelho e ainda não sabe quando volta aos gramados.

O Guarani está na 13ª colocação da Série B, com 21 pontos, e volta a campo nesta sexta-feira, contra o CSA, no Brinco de Ouro da Princesa, pela primeira rodada do segundo turno da segunda divisão.