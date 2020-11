Família encontra mãe e filha que desapareceram de Diadema no fim de semana

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/11/2020 | 15:39



Foram localizadas na noite desta segunda-feira (2), mãe e filha, moradoras de Diadema, que estavam desaparecidas desde o último sábado (31). Vanessa Guimarães, 39 anos, e sua filha, Juliana de Paula Guimarães, 12, foram encontradas na Zona Noroeste da Capital.

As duas haviam saído de casa, em Diadema, alegando que visitariam uma amiga de Vanessa que mora no Riacho Grande, em São Bernardo. Apesar de policiais militares terem confirmado que mãe e filha passaram pelo posto do Riacho, elas não foram até a casa da amiga citada.

Vanessa faz uso de medicamentos controlados e tem transtornos psicológicos. A família não divulgou mais informações sobre os motivos das duas terem saído de casa nem com quem estavam.