Luana Piovani fala sobre participar do BBB: - Eu teria que entrar com chicote, com direito a requinte de tortura

03/11/2020 | 15:10



Luana Piovani no próximo BBB? Parece que isso nunca vai acontecer! Ela usou o Stories para falar sobre a repercussão de notícias indicando que o diretor, Boninho, estava querendo colocá-la no elenco da edição de 2021 que também vai trazer um time de celebridade e um time de anônimos. Porém, parece que a ex de Pedro Scooby não tem uma opinião muito feliz sobre o reality show:

- Gente, essa história do BBB tá hilária, né. Realmente se eu entrasse naquele BBB, ia ser um bafo. Mas eu teria que poder entrar com chicote, com direito a requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom.

Vish!

Lembrando que, recentemente, o jornal Extra indicou que uma fonte ligada à produção do programa disse que Luana era a favorita na lista de Boninho para o BBB 21. A Globo, então, estava querendo recrutar a atriz - que já estava sendo cotada para a edição que rolou esse ano, porém as negociações não deram certo.

Como Luana, que está solteira, mora em Portugal, a produção do BBB teria que convencê-la a se mudar para o Brasil por um tempo indeterminado com os três filhos, Dom, Bem e Liz.

Apesar de ter essa opinião sobre o programa, não tem como não imaginar o quanto Luana causaria confinada, não é mesmo?!