Encontro reúne autores Eliane Potiguara, Cidinha da Silva e Julián Fuks

03/11/2020 | 14:42



A TAG, maior clube de assinatura de livros do País, abre na próxima quinta-feira, 5, seu ciclo de debates As páginas vibrantes da América Latina. Serão cinco encontros ao longo das próximas semanas, com transmissão pelo canal do YouTube da plataforma. A ideia é discutir temas como o realismo mágico, o papel da repressão na literatura e a produção de escrita dos povos originários da região.

A abertura será às 19h30, com uma apresentação da cantora Nina Nicolaiewsky. Na sequência, às 20h, Socorro Acioli, autora de Cabeça de Santo e que foi aluna de Gabriel García Márquez, e o jornalista Eric Nepomuceno participam da mesa Realismo maravilhoso: ler, escrever e traduzir.

Na quinta seguinte, dia 12, Amelinha Teles, presa e torturada em 1972 e integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e o escritor Julián Fuks, autor de, entre outros, A Resistência, falam sobre política e literatura.

Outros destaques são o encontro entre Ailton Krenak e Eliane Potiguara, dois dos principais nomes da literatura indígena, no dia 26, e de Cidinha da Silva e Itamar Vieira Junior, no dia 27, com numa conversa mediada por Jeferson Tenório, autor de O Avesso da Pele.

Programação do ciclo As páginas vibrantes da América Latina

Quinta, 5 de novembro

19h30 - Abertura: Nina Nicolaiewsky canta vozes latinas

20h às 21h - Realismo maravilhoso: ler, escrever e traduzir, com Socorro Acioli e Eric Nepomuceno

Mediação: André Aires

Quinta, 12 de novembro

20h às 21h - Escrita clandestina, com Amelinha Teles e Julián Fuks

Mediação: Juremir Machado

Quinta, 19 de novembro

20h às 21h - Diálogos literários da América, com Shirley Campbell Barr

Mediação: Liliam Ramos

Quinta, 26 de novembro

20h às 21h - Literatura dos povos originários, com Ailton Krenak e Eliane Potiguara

Mediação: Julie Dorrico

Sexta, 27 de novembro

20h às 21h - Vozes negras da América Latina, com Cidinha da Silva e Itamar Vieira Junior

Mediação: Jeferson Tenório

21h às 21h40 - Encerramento: Show Autoras afro-latinas, com Dessa Ferreira e Jordana Henriques