Irmão de Princesa Diana acusa jornalista de inventar affair de príncipe Charles para conseguir entrevista

03/11/2020 | 14:10



Eita! As polêmicas na vida da princesa Diana continuam a surgir mesmo anos após sua morte. De acordo com o Daily Mail, o irmão mais novo de Lady Di afirmou em um artigo que o jornalista Martin Bashir fomentou boatos sobre o suposto affair do príncipe Charles com uma babá de seus filhos, Tiggy Legge-Bourke, para conseguir a entrevista história com Daiana em 1995.

Para quem não se lembra, a entrevista foi exibida pela BBC e ficou marcada pelo primeiro pronunciamento público da princesa sobre o affair de Charles e Camila Parker Bowles, hoje atual esposa do herdeiro ao trono britânico.

Charles Edward Maurice Spencer, o conde Spencer, diz que Martin conseguiu a entrevista prometendo passar para a princesa informações sobre o suposto affair.

Ele ainda pede que os diretores da BBC realizem uma investigação internada para apurar a conduta de Bashir ao longo dos anos, revelando ainda que o jornalista teria prometido revelar à Diana informações sobre a intimidade do príncipe Charles caso ela concedesse a entrevista.

Ainda segundo o Daily Mail, a BBC afirmou que não conseguirá proceder com as investigações já que Bashir está doente no momento. No entanto, ressaltou que ela irá analisar as questões levantadas.