Interior vai produzir diesel verde a partir de ossos de aves

A empresa Haka Bioprocessos, de Catanduva, iniciou pesquisa que poderá resultar em um diesel verde obtido a partir da hidrogenação do bio-óleo de resíduos ósseos de aves. O estudo será desenvolvido em parceria com a Embrapa Agroenergia. O processo é semelhante ao que o órgão já fez com o óleo de palma. Após a regulamentação para comercialização em território nacional, o diesel verde poderá ser adicionado ao diesel de origem fóssil, que já possui obrigatoriamente 12% de biodiesel em sua composição. O resultado, então, será uma mistura ternária, isto é, um combustível composto por três diferentes produtos. O projeto terá duração de dois anos.



A pesquisa

A pesquisadora Itânia Soares diz que o objetivo é chegar a uma composição próxima à do diesel petróleo, a partir da agregação de valor a um tipo de matéria-prima que usualmente não é utilizada na produção de diesel renovável. “Utilizaremos o processo de hidrogenação para gerar hidrocarbonetos parafínicos com propriedades similares ao diesel de fonte fóssil e que se diferenciam do biodiesel, que é uma mistura de ésteres de ácidos graxos, por apresentarem maior estabilidade e maior poder calorífico”, diz ela.



Frase

"Com a produção de diesel verde a partir de ossos, estaremos inserindo a cadeia de proteína animal como importante agente na transição energética para uma economia de baixo carbono, oferecendo combustíveis e insumos renováveis para a agricultura e promovendo a economia circular para a descarbonização das suas atividades" - Cyro Calixto, fundador e CEO da Haka Bioprocessos.



Destaque no Ideb

Três escolas públicas de Piracicaba tiveram nota igual ou superior a 8 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2019, divulgado pelo Ministério da Educação. A nota mais alta é da Escola Estadual Honorato Faustino, do bairro São Dimas, que atingiu 8.8. Essa pontuação é também a maior nota de escola estadual do Brasil, segundo o Jornal de Piracicaba, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).



Atenção focada

“É um orgulho para Piracicaba”, disse o diretor da escola, João Marcos Tomaziello. Ele diz que o índice é resultado de um trabalho de dedicação aos alunos. “Nós fazemos um trabalho de busca ativa constantemente. Quando percebemos que um aluno tem mais fragilidade, damos início a um atendimento individualizado. É feito um plano específico para esse aluno para que ele consiga se recuperar. Também é preciso destacar que incentivamos a participação efetiva dos pais na vida escolar”.



Na Assembleia

Está em vigor desde o dia 15/9 no Estado de São Paulo a Política Estadual de Cuidados Paliativos, que visa proporcionar qualidade de vida para pessoas com doenças sem possibilidade de cura. O projeto, apresentado pelo deputado estadual Daniel Soares (DEM), possibilita ao paciente terminal e à família tratamento mais afetivo. "Cuidados paliativos não devem ser confundidos com práticas alternativas de tratamento, trata-se de medicina tradicional aplicada sob o ponto de vista holístico, isto é, em uma visão voltada não apenas para a doença, mas para o conjunto", diz o parlamentar.



Turismo à vista

Implementação de estratégias que possibilitem ao município traçar o perfil do viajante com o objetivo de promover o turismo local. Esta pode ser o mais novo modelo de negócio que vai auxiliar o município a alavancar o setor turístico dentro de casa, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O “B2Me” - business pra mim - utiliza o marketing para considerar os desejos e os interesses de cada indivíduo para que faça uma compra personalizada.



Do limão, limonada

O conceito, segundo a entidade, não é novo, mas tem ganhado espaço. A proposta integra informações que os consumidores deixam nas lojas e nas redes sociais, por exemplo, e o uso de tecnologia proporciona a coleta desses dados durante o uso de sites e aplicativos que voltam para ele mesmo em forma de produto específico destinado à compra. A entidade acredita que os municípios podem tirar vantagem da pandemia do coronavírus já que a maioria dos turistas pesquisa os destinos antes de realizar sua viagem e tendem a dar preferência a roteiros curtos, de carro.



Cartilha do turismo

A CNM desenvolveu a cartilha de planejamento Turismo 360º, que tem por objetivo apresentar aos municípios o turismo como atividade econômica estratégica, além de apoiar o trabalho dos gestores públicos municipais da área. O documento aborda métodos de planejamento e organização para a atividade turística.



Modelo

Ponta Grossa, no Paraná, é referência por ter instalado a primeira Sala do Empreendedor Digital no país. A prefeitura oferece um canal de atendimento digital integrando os serviços do município e de outros órgãos de forma online. Segundo o Sebrae, a mudança ampliou a capacidade de atendimento e mudou o perfil dos usuários que passaram a buscar mais pelos serviços, contribuindo para a qualificação e maior competitividade dos pequenos negócios locais.