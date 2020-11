Triumph apresenta nova Trident 660; veja fotos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



03/11/2020



Com design minimalista, a nova Trident 660 passa a integrar o seguimento Roadster da Triumph. Apresentada ao mundo na última sexta-feira (30/10), a motocicleta deve ser lançada oficialmente no final de janeiro de 2021 – ainda não há confirmação do modelo para o mercado brasileiro.

A Trident 660 é equipada com motor triplo de 600 cc, que foi projetado para oferecer desempenho máximo em condições de uso diário e trabalha em conjunto com uma caixa de câmbio de seis velocidades. O propulsor tem potência de pico de 81 cv (a 10.250 rpm) e mais de 90% do torque máximo disponível na maior parte da faixa de rotação, chegando a 64 Nm (a 6.250 rpm).

Com configurações e especificações projetadas para estabelecer um novo padrão de manuseio, o modelo oferece uma pilotagem ágil e divertida, com direção leve, assento baixo e largura fina. Ela combina o peso de apenas 189 kg e o chassi tubular de aço inédito com recursos como a configuração ergonômica projetada para adequar-se a pilotos experientes e novos, as rodas leves raiadas de alumínio de 17 polegadas e as barras de alumínio cônicas.

Triumph Trident 660: configurações premium

A configuração premium da suspensão Showa permite que a Trident 660 encare diferentes tipos de estradas. Na frente, a moto é equipada com garfos invertidos com 120 mm de curso na roda. Já na traseira, ela apresenta a unidade de suspensão traseira monochoque com pré-carga ajustável.

Para completar a configuração avançada, o sistema de freios Nissin oferece excelente potência de frenagem. Ele conta com pinças dianteiras deslizantes de dois pistões, com discos duplos leves de 310 mm na frente e pinça de pistão único no disco traseiro.

A nova Trident é equipada com um painel que exibe as informações por meio de uma tela TFT colorida, integrada com um display LCD. A inovação tecnológica também influencia na dirigibilidade do modelo, já que a moto tem dois modos de pilotagem, controle de tração ajustável e sistema de aceleração ride-by-wire.