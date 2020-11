Ecoturismo no Brasil: 4 destinos perfeitos para curtir a natureza

Redação

06/11/2020 | 14:48



Bonito por natureza, o Brasil conta com uma série de destinos perfeitos para os fãs de ecoturismo. A Abreu, agência de viagens, listou algumas opções que reúnem excelente estrutura para receber os viajantes com segurança e proporcionar aventuras inesquecíveis.

4 destinos brasileiros para quem gosta de ecoturismo

Cambará do Sul (RS)

A pequena cidade na região sul guarda belezas naturais como os cânions Itaimbezinho, no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra, e Fortaleza, situado no Parque Nacional da Serra Geral. Esses paredões de pedras dividem os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, proporcionando paisagens magníficas cobertas pela vegetação e vistas de tirar o fôlego. Há muito o que se fazer na região: trilhas, passeios de balão e piqueniques são algumas das atividades mais indicadas para admirar os cenários.

Bonito (MS)

Um dos principais destinos de ecoturismo do país, Bonito realmente faz jus ao seu nome. O destino tem sua indústria turística muito bem organizada e a preocupação com o meio ambiente é levada a sério. Por isso, os visitantes contemplam cenários de natureza praticamente intocados, com cachoeiras, piscinas naturais de águas cristalinas e grutas. O lugar conta com variadas atividades de aventura e lazer, como trilhas, rapel e flutuação. São mais de 40 atrações para conhecer – entre elas, a Gruta do Lago Azul, o Aquário Natural e a cachoeira Boca da Onça, com 156 metros de altura.

Jalapão (TO)

O Parque Estadual do Jalapão é um destino perfeito para quem curte viagens de natureza, ecoturismo e aventura. O local conta com inúmeros encantos naturais, onde é possível praticar canoagem, rafting, rapel ou fazer uma trilha – seja a pé ou de bicicleta. Entre os lugares que não podem faltar na lista de passeios estão o Cânion de Sussuapara (que possui paredões de pedra de 12 metros de altura) e a Serra da Muriçoca (de onde é possível ver toda a imensidão do Jalapão e suas formações rochosas e dunas alaranjadas). Outras atrações muito procuradas são os fervedouros – nascentes de rios subterrâneos que, não tendo espaço para vazão da água, formam piscinas naturais.

Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu seduz principalmente os viajantes que gostam do contato com a natureza. O local é famoso por suas cataratas, que ficam no Parque Nacional do Iguaçu e têm 275 quedas d’água com até 90 metros. Outros lugares para conhecer são o Marco das Três Fronteiras, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Parque das Aves.

Destinos nacionais que são um espetáculo da natureza

