Manu Gavassi anuncia série na Netflix e tira sarro de si mesma em vídeo

03/11/2020 | 13:10



Manu Gavassi e a Netflix anunciaram nesta terça-feira, dia 3, o primeiro trabalho que realizarão juntas! A cantora apareceu em um vídeo com fundo vermelho e comentou sobre as especulações da série que irá protagonizar na plataforma de streaming, que seria intitulada como Condom Ladies.

Em tom bem-humorado, Manu tirou sarro de si mesma ao brincar que os rumores sobre a contratação dela arruinaram seus planos de ter um vídeo mais divertido que o de Bruno Gagliasso.

- Sem falar que eu fui obrigada a ler que é uma série teen. Teen. Me respeitem, eu tenho quase 30 anos de idade. Eu sou uma mulher. Eu não sou uma menina idiota que só usa roupas coloridas com sombras coloridas combinado, tem síndrome de Peter Pan, e parece muitas vezes uma criança de um metro e meio de altura, disse.

Na caixa de comentários da publicação, Maisa Silva, que também é contratada da plataforma, escreveu:

Bem vinda ao time Manuzinha, disse a atriz de 18 anos de idade.

A Netflix também divulgou em suas redes sociais o novo projeto:

Manu Gavassi na Netflix. A nova era chegou! E não tem nada a ver com Condom. Pode entrar @manugavassi, mais uma estrela pra minha família, diz a mensagem.

Segundo o colunista Fefito, Manu estará ao lado de Bruna Marquezine na série. A trama irá acompanhar um grupo de amigas e as desventuras amorosas delas no Rio de Janeiro. Além da dupla, Carol Castro, Sheron Menezzes, Danilo Mesquita, Enso Romani e Guilherme Winter estarão no elenco.