Presidente da China reafirma meta de dobrar renda per capita, diz agência

03/11/2020 | 12:59



O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a economia do país tem potencial de manter desenvolvimento estável no longo prazo. Segundo ele, é "perfeitamente possível" que o país atinja os atuais padrões dos países de renda alta até o fim do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) e que consiga dobrar o volume total econômico ou a renda per capita até 2035, de acordo com publicação da agência estatal Xinhua.

Xi discursou em evento do Partido Comunista da China, em texto tornado público nesta terça-feira.

Ele previu fatores de incerteza e instabilidade no ambiente externo no próximo período, bem como riscos de que possa haver impactos no desenvolvimento econômico doméstico, diante da pandemia da covid-19.

Para Xi, porém, as metas de longo prazo devem ter mais atenção à otimização de estruturas econômicas, bem como para orientar todas as partes a se concentrar no trabalho de melhorar a qualidade e a eficiência do desenvolvimento.