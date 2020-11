Mourão diz que fará hoje última reunião do ano do Conselho da Amazônia

03/11/2020 | 12:56



Em conversa com jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou sobre a reunião do Conselho da Amazônia, liderado por ele, e que ocorre nesta terça-feira (3). "É a última reunião do ano que estamos fazendo. Vou colocar algumas coisas para os ministros, sobre as nossas prioridades que têm que ser mantidas, o planejamento estratégico, e a partir da semana que vem a comissão integradora passa a fazer as reuniões com os diferentes ministérios", explicou ao chegar à Vice-Presidência.

Na semana passada, Mourão apresentou o planejamento de ações do conselho para o ano que vem ao presidente Jair Bolsonaro, que deu seu aval para as medidas. Na quarta-feira, Mourão embarca em viagem à Amazônia com um grupo de embaixadores com o objetivo de melhorar a imagem do Brasil quanto à preservação ambiental. Também integram a comitiva brasileira os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Agricultura, Tereza Cristina; e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.