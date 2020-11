Carro do irmão de Marco Ricca, desaparecido desde 2014, é encontrado com ossada dentro

03/11/2020 | 12:10



Um carro que seria do produtor cultural Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca, foi encontrado na última segunda-feira, dia 2, segundo informações do G1. A Polícia Militar afirmou que dentro do veículo, que apresentava sinais de capotamento, havia uma ossada.

Giuliano está desaparecido desde outubro de 2014. Ele, que tinha 47 anos na época, havia deixado São Paulo de carro e desapareceu a caminho do Rio de Janeiro.

O carro foi encontrado próximo à Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. O veículo estava em um sítio na altura do km 192 e foi encontrado por homens que tinham sido chamados para consertar uma cerca na área.

A identificação da ossada ainda será feita por meio de exame de DNA. Dentro do veículo, a polícia encontrou carteira, documentos, cartões, uma mochila e uma mala. Ainda segundo a publicação, em alguns documentos era possível ver o nome de Giuliano.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil de São Paulo divulgou as informações abaixo:

A Polícia Civil investiga o encontro de uma ossada dentro de um veículo, ocorrido na tarde desta segunda-feira (02), na Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram um veículo Honda CRV, de cor preta, em uma ribanceira.O automóvel foi levado até a margem da rodovia, onde foi constatado que havia uma ossada humana em seu interior. O veículo também apresentava avarias e sinais de deterioração.Após pesquisas, os policiais constataram que o automóvel consta como desaparecido desde o ano de 2014. A ossada foi apreendida e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) da Capital para confirmação da identidade.O caso foi registrado pela Delegacia de Arujá como morte suspeita (encontro de cadáver ou parte relevante deste).