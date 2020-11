Solange Almeida revela que faz sexo toda hora com namorado 16 anos mais novo

03/11/2020 | 12:10



Solange Almeida surpreendeu os fãs ao responder várias perguntas no Instagram Stories do namorado Monilton Moura. Juntos desde junho deste ano, a cantora dividiu com os seguidores algumas particularidades do relacionamento - inclusive sobre a vida sexual dos dois!

Questionada se fazia amor no claro ou no escuro com Monilton, Solange disse:

- Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto, disparou ela, que também foi apontada pelo namorado como mais ciumenta que ele.

Solange e o empresário se conheceram em 2015 e chegaram a namorar um ano e meio, mas sem assumir publicamente a relação.

- A gente se conheceu e ficou muito amigo. Aí, um dia, ele me deu uma cantada e foi. A gente está vivendo um dia de cada vez. Lá atrás, não teve a intensidade que temos hoje. Nunca imaginei que a gente fosse se reencontrar. Voltamos a falar em junho e de lá para cá não se desgrudou mais, disse ela.