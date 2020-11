Filha de Tom Veiga fala sobre morte do pai e Ana Maria Braga mostra fotos antigas com o intérprete do Louro José

03/11/2020 | 11:10



Alissa Veiga, filha mais nova de Tom Veiga, o eterno Louro José, usou o Twitter na última segunda-feira, dia 2, para lamentar a morte do pai, que faleceu após sofrer um aneurisma seguido de um AVC.

Estou sem rumo. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida. Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele, escreveu ela, que completou 15 anos de idade no mesmo dia em que o pai morreu.

A jovem ainda compartilhou uma foto em que aparece com o pai e a avó e declarou o seu amor:

Meus dois anjos, amo muito vocês.

Na manhã desta terça-feira, dia 3, Ana Maria Braga voltou a homenagear Tom no programa Mais Você. Muito emocionada, a apresentadora mostrou algumas fotos antigas do intérprete de Louro José. Os dois trabalharam juntos por mais de vinte anos.

- Em 1997, esse magrelo começou a dar a voz esganiçada ao Louro. Ele foi crescendo e se encontrando no papel, a ponto de perceber que o Tom era Tom e o Louro era o Louro. Agradeço a esses 23 anos de convivência. Que bom que tivemos essa sorte, Tom!, disse Ana.

Ana ainda destacou o espírito alegre do amigo, o fato de ele ser bem recebido em qualquer lugar e que nunca fechou portas por onde passou.

- Nossa troca era quase espiritual, nós nos entendíamos no olhar. Tom sempre foi inteligente e rápido nas suas tiradas, e muito, muito querido por todos.

No Twitter, muitos internautas também se emocionaram com as palavras de Ana:

Eu tô muito triste ainda. Não consigo ver o Mais Você sem ter vontade de chorar e pensar no sofrimento da família e da Ana. É muito esquisito não ver ele ali, muito estranho ver a Ana apresentando sozinha. Praticamente nasci e cresci com o Louro, desabafou um seguidor.

Eu amo ver o programa da Ana Maria Braga e sempre me diverti muito com o Louro, é muito difícil ver a Ana sem ele no programa, afirmou outra.