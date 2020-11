Trump prevê vitória no Texas e em quatro Estados-pêndulo nas eleições

03/11/2020 | 11:07



O presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, afirmou na manhã desta terça-feira, 3, em entrevista à emissora Fox News, que espera ganhar o voto da maioria dos eleitores nos Estados do Texas, Flórida, Arizona, Carolina do Norte e Pensilvânia.

Com exceção do Texas, que tem tradição republicana, as regiões citadas por Trump são consideradas Estados-pêndulo (swing states), cujo voto do eleitorado local não demonstra inclinação clara para o candidato republicano ou para o seu adversário democrata, Joe Biden.

Essas regiões costumam ser decisivas para o resultado das eleições americanas, que funcionam sob sistema de colégio eleitoral.

Segundo pesquisa da CNBC/Change Research divulgada na segunda-feira, 2, Biden tem vantagem apertada em seis Estados-pêndulo, dentre eles os quatro citados por Trump.

Durante a entrevista, o presidente americano ainda afirmou que só irá declarar vitória, caso ganhe as eleições, quando forem encerradas as apurações em todos os Estados.

Desta forma, Trump rejeitou a ideia de comemorar a possível reeleição com base em apurações parciais.