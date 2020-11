Juros recuam com exterior positivo e ata do Copom

03/11/2020 | 10:37



São Paulo, 3 - Após subirem na sexta-feira, 30, os juros futuros se ajustam para baixo nesta terça-feira, 3, pós feriado, ajudados pelo exterior positivo em dia de eleição presidencial, com dólar em baixa lá fora e aqui, e após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter o tom dovish do comunicado em boa parte, embora elevando um pouco o tom ao falar do fiscal.

O BC reafirmou na ata que "as condições de seu forward guidance (prescrição futura) seguem satisfeitas".

Às 10h30, o DI para janeiro de 2027 caía para 7,49%, de 7,57% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 recuava para 5,02%, de 5,05% e o para janeiro de 2022 marcava 3,45%, de 3,46%.

O dólar à vista caía 0,67%, a R$ 5,6993.