No feriado, Gusttavo Lima evita festas e se refugia em mansão onde costumava ir com Andressa Suita

03/11/2020 | 10:10



Desde o fim de seu casamento com Andressa Suita, Gusttavo Lima tem preferido a discrição. Além de ter perdido peso, o sertanejo tem ficado mais quietinho e prefere não ir a festas. No final de semana prolongado, por conta do feriado de Dia de Finados na última segunda-feira, dia 2, o cantor se refugiou na casa do amigo, Pedro Lourenço, grande amigo e padrinho de Gabriel, filho mais velho de Gusttavo.

De acordo com jornal Extra, Pedro é dono de uma rede de supermercados de Minas Gerais. Ele possui uma mansão localizada em Escarpas do Lago, na cidade mineira de Capitólio. Por lá, ele nem quis saber de sua lancha de quatro suítes e 76 pés - a embarcação fica justamente nessa localização.

O sertanejo chegou em Passos, também em Minas Gerais, no último sábado, dia 31, com seu jatinho particular. Ao chegar na cidade, entrou no helicóptero de Pedro para ir até a mansão dele. Entre as duas cidades existe uma distância de 75 quilômetros pela estrada.

É em Escarpas do Lago - também conhecida como Mar de Minas - que Gusttavo e Andressa iam juntos para descansar por alguns dias. Dessa vez, quando esteve por lá, o cantor mal saiu da casa do amigo. Uma amiga próxima deu os detalhes:

- Ele está numa fase de querer ser acolhido, buscando apoio nos amigos mais antigos. Gusttavo tomou sua decisão, está em paz com ela, mas ninguém fica feliz de terminar um casamento.

Desde o fim de seu casamento, ele tem recebido diversas críticas por meio das redes sociais:

- Ele não fica vendo, mas sabe quem está a seu lado e do lado da Andressa. O pior mesmo para ele é ficar longe das crianças.

Essa mesma fonte ainda detalhou que Andressa tem dificultado o encontro de Gusttavo com os filhos:

- Toda hora ela inventa uma desculpa e diz que os meninos tem compromisso daqui, daquilo outro. Ele fica chateado, até porque a Justiça já determinou a guarda compartilhada.

Com o fim do feriadão, ele voltou para Passos, onde novamente pegou seu jatinho para ir embora. Ainda de acordo com o jornal, fãs que tiraram fotos com Gusttavo acreditam que ele parecia mais feliz.

Enquanto isso, Andressa ficou com os filhos em Goiânia.