Bruna Marquezine compartilha selfies com filtro inusitado e brinca: Carente e ponto

03/11/2020 | 09:10



Gente como a gente! Bruna Marquezine se divertiu com um filtro no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 2, e postou uma série de selfies com algumas características indicadas pelo filtro, que completa sozinho a frase: a gente é.

Nas fotos, tiradas na cama na maior preguiça, Bruna apareceu com as frases:

A gente é carente.

A gente é triste.

A gente gosta de biscoito.

A gente se estressa.

A gente ama sinceridade.

No Twitter, muitos internautas comentaram sobre as fotos de Bruna, dizendo:

Se a Bruna Marquezine é carente e triste, imagina eu! Reflexão do dia, escreveu uma internauta.

Se a Bruna Marquezine posta que é triste, carente e gosta de biscoito, quem sou eu pra fingir que não sou, comentou outra.