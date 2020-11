03/11/2020 | 08:10



Que susto! O apresentador Faustão foi internado no Hospital Albert Einsten em São Paulo na última semana.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, ele deu entrada na unidade do Morumbi com fortes dores na perna e também um inchaço. Ele teria sido internado para realizar um tratamento para aliviar o incômodo.

De acordo com o repórter Erlan Bastos, do programa Balanço Geral Ceará, a esposa de Fausto Silva, Luciana Cardoso confirmou as informações, explicando que o apresentador já deixou o hospital - onde tomou remédios e aproveitou para realizar um check-up. Ela ainda revelou que Faustão até chegou a realizar uma gravação na TV Globo na última segunda-feira, dia 2.