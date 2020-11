Bolsas da Ásia fecham em alta com melhora de atividade manufatureira

03/11/2020 | 07:18



As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta terça-feira, 3, sustentadas por sólidos dados de atividade manufatureira de grandes economias, como EUA e China, e à espera da eleição presidencial americana.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,42% hoje, a 3.271,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,43%, a 2.255,08 pontos. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 1,96% em Hong Kong, a 24.939,73 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu alta de 1,88% em Seul, a 2.343,31 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,15% em Taiwan, a 12.736,01 pontos. No Japão, a Bolsa de Tóquio não operou devido a um feriado nacional.

Números recentes mostram que a atividade industrial americana e chinesa continua em recuperação após o choque da pandemia do novo coronavírus, embora a doença tenha voltado a ganhar força nos EUA e Europa.

O dia positivo na região asiática também precede a eleição presidencial nos EUA, nesta terça. As últimas pesquisas mostram vantagem do candidato democrata, Joe Biden, sobre o presidente americano, Donald Trump, que busca a reeleição. Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch, pequena cidade de New Hampshire próxima à fronteira dos EUA com o Canadá. O democrata obteve todos os cinco votos da cidade, que é a primeira a revelar os votos de cada eleição presidencial desde 1960.

Existe uma expectativa de que Biden pressione por estímulos fiscais maiores se sair vitorioso da disputa com Trump. Nas semanas antes da votação, o governo republicano e a oposição democrata não conseguiram superar um impasse sobre o tamanho de um novo pacote fiscal para lidar com os efeitos da covid-19.

Na Oceania, a bolsa australiana se valorizou também na esteira da decisão do banco central do país de cortar seu juro básico de 0,25% para a mínima histórica de 0,10%, no primeiro ajuste da taxa desde março. O S&P/ASX 200 avançou 1,93% em Sydney, a 6.066,40 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).